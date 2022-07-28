بسبب الصفقات الجديدة.. برشلونة يمسح تغريدة سخر فيها من ريال مدريد!

سخرية الماضي من مدريد تطارد برشلونة

حذفت صفحة برشلونة الرسمية عبر موقع تويتر تغريدة قديمة تعود إلى عام 2009، بعد قيام جمهور ريال مدريد بإعادة نشرها في الوقت الحالي بشكل مكثف.

حيث يبدو أن الصراع بين البلوجرانا والنادي الملكي يمتد إلى إعادة البحث في الماضي والحديث عن تغير الأفكار والسياسات مع مرور السنين.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عما فعلته صفحة برشلونة الرسمية، والتي قوبلت بالسخرية بالطبع من قبل أنصار فريق العاصمة.

ماذا حدث؟

في عام 2009، وفي الوقت الذي كان فيه فريق برشلونة يحتوي على العديد من عناصر الأكاديمية، نشرت الصفحة الرسمية للبلوجرانا عبر تويتر تغريدة تسخر فيها من أموال مدريد وتعرض المقارنة.

وجاء في التغريدة المحذوفة: "برشلونة يصنع النجوم لكن ريال مدريد يشتريها".

إشارة إلى سوق مدريد الناري وقتها، واعتماد البلوجرانا على الأسماء الشابة الصاعدة من الأكاديمية.

لكن يبدو وأن تلك التغريدة أصبحت تستخدم لإدانة برشلونة، حيث عاد نشرها العديد من أنصار الملكي، بعد سوق برشلونة الحافل بالصفقات في الفترة الحالية.

قبل أن يقوم حساب النادي الكتالوني بحذفها، وجذب الأنظار بصورة أكبر على فعلته، وتلقى العبارات الساخرة بالطبع.

ماذا عن سوق انتقالات برشلونة حتى الآن؟

استطاع برشلونة أن يحظى بسوق انتقالات ناري للغاية، حيث تعاقد مع المهاجم روبرت ليفاندوفسكي، والجناح رافينيا، ومتوسط الميدان فرانك كيسييه، والمدافع أندرياس كريستنسن، كما جدد تعاقد عثمان ديمبيلي بشروطه.

وتعاقد البلوجرانا أخيرًا مع المدافع جول كوندي من قبل فريق إشبيلية، مع الاهتمام الواضح بظهير تشيلسي الأيمن سيزار أثبيليكويتا.