بسبب "الخاتم المفقود".. والد لويس دياز يقدم عرض زواج جديد!

العائد من الخطف يبدأ إعادة تشكيل حياته من جديد..

سيجدد والد لويس دياز، الذي اختطف لمدة 13 يومًا من قبل مجموعة مسلحة في كولومبيا، عرض زواجه لزوجته لسبب غريب بعض الشيء!.

فقد أخطر لويس مانويل دياز، الذي حرر أول أمس بعد مدة من المفاوضات بشأنه، الكنيسة الكاثوليكية الكولومبية من أجل تجديد عرض الزواج.

أتى هذا بسبب فقدان دياو الأب لخاتم الزواج خلال فترة اختطافه من قبل المسلحين الكولومبيين أثناء وجوده بالسيارة مع زوجته في نفس التوقيت.

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الخاطفون أخذوا والد لويس دياز وتركوا زوجته، فيما اعتبر محاولة لابتزاز نجم ليفربول والضغط على النظام الحاكم في كولومبيا الذي تناهضه تلك المجموعة.

ووفقًا لصحيفة "دايل ميل" البريطانية، فإن لويس مانويل دياز قد طلب من الأب الكنسي فرانشيسكو سيبايوس تجديد عهود زواجه من سيلينيس مارولاندا في وقت لاحق.