بسبب الحكم.. التلفزيون يرفض بادرة برشلونة ونابولي بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا

حاول برشلونة ونابولي قبل مباراتهما في الدوري الأوروبي دعم السلام بلافتة مكتوب عليها "اوقفوا الحرب" لكن كان للتلفزيون والسلطات الإيطالية رأي آخر.

وقاد المباراة من الناحية التحكيمية الحكم سيرجي كارسيف، وهو حكم روسي، لذلك كان الخوف من وقوع أي اشتباك أو أزمة بخصوصه.

لهذا السبب، رفضت السلطات الإيطالية السماح لألتراس نابولي بالدخول إلى الملعب بلافتة مكتوب عليها "لا للحرب".

في الوقت نفسه، سمحت السلطات للاعبي نابولي وبرشلونة حمل لافتة "اوقفوا الحرب" قبل المباراة ولكن من دون تسليط الضوء إعلاميًا عليها.

خاص | نقل نهائي دوري أبطال أوروبا من روسيا بسبب أزمة أوكرانيا

رأي التلفزيون والسلطات كان واضحًا وهو إبعاد أي فرصة لمناوشات مع الحكم الروسي، لذلك فتقرر عدم عرض اللقطة تلفزيونيًا.

وفي النهاية سارت الأمور داخل المباراة بهدوء شديد، وانتهت بفوز برشلونة برباعية لهدفين والوصول إلى دور الـ16 من المسابقة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن الممثل الروسي الوحيد في اليوروباليج، زينت، قد ودّع المسابقة بعد التعادل مع ريال بيتيس سلبيًا بعد الخسارة ذهابًا بثلاثة أهداف لهدفين.