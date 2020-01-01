بسبب "التطعيس" - فيتوريا يتعرض لإصابة بالرأس مع الجبرين

فيتوريا يتعرض لإصابة في الرأس خلال ممارسة رياضة "التعطيس"

تعرض البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر السعودي، لإصابة في الرأس، تعرض لها خلال ممارسة رياضة "التعطيس"، رفقة اللاعب عبد العزيز الجبرين.

ويتواجد فريق نادي النصر السعودي حاليًا، في مخيم المشرف عبد الرحمن الحلافي، استعدادًا لمباراة العدالة المقبلة، المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" الرياضية إلى أن فيتوريا تعرض لإصابة في الرأس، أثناء ممارسة رياضة التعطيس"، في منطقة الثمامة.

وتُعرف منطقة الثمامة الصحراوية "شمال الرياض" بأنها من المناطق السياحية المشهورة في المملكة العربية السعودية، التي يقوم بزيارتها السعوديين والأجانب.

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وأكدت الصحيفة على أن المدرب البرتغالي لم يقم بربط حزام الأمان، وارتطم رأسه في الزجاج، حيث كان يتواجد الفريق في مخيم عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق الكرة.

ويحتل النصر المركز الثاني في قائمة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 30 نقطة، متساويًا مع الهلال المتصدر بفارق المواجهات، حيث يتبقى للزعيم مباراة واحدة مؤجلة أمام الفيصلي.