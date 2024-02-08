هل هذه القاعدة قابلة للتطبيق حقًا؟

سخر الدولي الألماني السابق مسعود أوزيل من نادي أتلتيكو مدريد، في أعقاب القرارات المزمع تنفيدها من "فيفا" بخصوص ملف البطاقات الزرقاء.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية، إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم -الجهة التي تحدد قوانين اللعبة- أعطى الضوء الأخضر لبدء تجارب استخدام البطاقة الزرقاء، والتي ستظهر للمرة الأولى في مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي الصيف المقبل.

وتستهدف البطاقة الزرقاء، منح الحكام سلطة لمعاقبة اللاعبين بالطرد لعدد من الدقائق أثناء المباراة، وتحديدًا لمدة 10 دقائق أسوة بما يحدث في منافسات كرة اليد، وسيكون ذلك في الأخطاء التي تمنع الهجمات الواعدة، إلى جانب الاحتجاجات على قرارات التحكيم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب أوزيل ساخرًا عبر موقع "إكس": "إذًا، فسوف يلعب أتلتيكو مدريد بـ 6 لاعبين!".. في إشارة إلى نمط لعب "الروخيبلانكوس" الذي يعتمد على التدخلات الخشنة في كثير من الأحيان.

يذكر أن أوزيل واجه أتلتيكو مدريد كثيرًا، حين كان الألماني لاعبًا لجاره ريال مدريد في الفترة بين عامي 2010 و2013.