بسبب الانتقادات.. باركولا يعد جماهير ليفربول: لم تشاهدوا أفضل نسخة مني بعد!

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اعترف برادلي باركولا بأن جماهير ليفربول لم تشاهد بعد أفضل مستوياته عقب انتقاله الصيفي بصفقة باهظة قادماً من باريس سان جيرمان. فقد عانى المهاجم الفرنسي من أجل تقديم أداء ثابت منذ وصوله إلى أنفيلد، حيث جاءت أهدافه الثلاثة جميعها في مباراة واحدة، لكنه يصرّ على أن الأمور تتحسن باستمرار مع تعلّم زملائه الجدد كيفية الاستفادة القصوى من نقاط قوته.

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باركولا يعترف بأنه لم يصل إلى أفضل مستوياته بعد مع ليفربول

انضم باركولا إلى ليفربول مقابل 123 مليون جنيه إسترليني قادماً من باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا، في صفقة رآها الكثيرون إنجازاً كبيراً. لكنه وجد صعوبة في ترك بصمته بشكل منتظم حتى الآن، حيث جاءت أهدافه الثلاثة مع النادي جميعها في الفوز بنتيجة 6-3 خارج الديار على حساب لاسك.

وفي حديثه إلى صحيفة ليفربول إيكو، أقرّ باركولا بأنه لا يزال يحاول التأقلم في إنجلترا. وقال: «لا، لا أعتقد أنني في أفضل مستوياتي بعد. لم تروا بعد النسخة الأفضل مني. علاوة على ذلك، نحن نعمل مع زملائي حتى يتمكنوا من الاستفادة القصوى من نقاط قوتي».

باركولا واثق من أن التفاهم مع زملائه سيتطور

ويعتقد اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أن أفضل مستوياته ستأتي بمجرد أن يصل هو وزملاؤه الجدد إلى التناغم الكامل، ويؤكد أن هناك بالفعل علامات واضحة على التقدم خلال أشهره الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف باركولا: «لذا نعم، أعتقد أنه بمجرد أن نطوّر هذا التفاهم فعلاً، ستتحسن الأمور كثيراً. وأعتقد أن الأمور تتحسن باستمرار. بدأ الناس يفهمون أسلوبي في اللعب بشكل أفضل بكثير. أعتقد أن الأمور تسير بشكل أفضل بكثير».

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باركولا يوضح لماذا كان الوقت مناسباً لمغادرة باريس سان جيرمان

اتخذ باركولا القرار الكبير بمغادرة باريس سان جيرمان ليكون أساسياً بشكل منتظم مع ليفربول، وتحدث بصراحة عن اختياره خوض تحدٍّ جديد. وأضاف: «بالنسبة لي، كان الوقت مناسباً لمغادرة باريس سان جيرمان. قضيت هناك سنوات رائعة عديدة وفزت بعدد هائل من الألقاب. لكن الوقت قد حان. كان الأمر صعباً للغاية لأنه هناك، كانت عائلة حقيقية. كنا قد بنينا معاً شيئاً مميزاً للغاية.

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علاوة على ذلك، كان من الصعب جداً أن أرحل وأودّع زملائي. لكن في النهاية، هكذا هي كرة القدم. منذ أن كنت صغيراً، كان لديّ دائماً طموح اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما يأتيك نادٍ مثل ليفربول، فهذا أمر رائع. لم تساورني أي شكوك وكنت أعلم ببساطة أنه يتعيّن عليّ القدوم إلى هنا. أنا سعيد بوجودي هنا، وآمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لباريس سان جيرمان».

ماذا ينتظر باركولا مع ليفربول؟

سيحتاج ليفربول إلى ما هو أكثر بكثير من باركولا لتبرير قيمة صفقته البالغة 123 مليون جنيه إسترليني، سواء من حيث الحصيلة النهائية أو التأثير الشامل. حتى الآن، كان متردداً في المراوغة أمام المدافعين واستخدام سرعته الخاطفة، وهو ما يشير إلى نقص في الثقة.

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كما أن باركولا لم ينسجم بعد بشكل كامل مع زملائه، وسيأمل ليفربول أن يأتي التفاهم الذي يتحدث عنه عاجلاً لا آجلاً.