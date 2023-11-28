التحكيم الإنجليزي في مرمى النيران..

أفادت تقارير بأن 12 لاعب كرة قدم محترفًا اعتزلوا مؤخرًا قد اشتركوا في خطة قصيرة الأمد ليصبحوا حكامًا، خصوصًا بعد القرارات الجدلية للتحكيم الإنجليزي هذا الموسم.

رئيس لجنة الحكام الإنجليزي هاورد ويب يسعى إلى تهدئة التوترات من خلال أن يصبح حضور عنصر اللاعبين في التحكيم أكثر وضوحًا، وزيادة التواصل مع الأندية والجمهور.

الانتقاد الشائع للحكام باستمرار هو أنهم يفتقدون التعاطف مع اللاعبين لعدم مرورهم بنفس التجارب، يتقيدون حرفيًا بنص القانون بدلًا من الشعور بالموقف الذي يكون في اللعبة.

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وفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن برنامج إعداد حكام من اللاعبين المعتزلين هدفه زيادة الثقة في الحكام، وأنه لم يرق لدرجة الواقع إلا بعد أن أبدى بعض الحكام اهتمامهم بالفكرة.

بل إن الصحيفة البريطانية أكدت أن الخطة ليست وليدة اللحظة، وإنما بدأ التفكير بها في أعقاب كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.