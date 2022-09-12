بسبب الإدارة الجديدة .. تشيلسي مُهدد بفقدان خدمات كانتي مجانًا!

مدة العقد نقطة خلاف تبعد كانتي عن البلوز

واجهت محادثات تجديد عقد نجولو كانتي مع تشيلسي عقبة، والتي على أثرها قد يرحل مايسترو خط وسط البلوز في صفقة مجانية بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

بدأت المحادثات بين النادي اللندني والفائز بكأس العالم 2018 العام الماضي، لكنها توقفت مع تحول ملكية البلوز إلى تحالف بقيادة تود بولي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كانتي مع تشيلسي فى صيف 2023، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع فريق جديد، بداية من شهر يناير المقبل.

تشيلسي قد يواجه خطر رحيل نجولو كانتي

وبحسب ما نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا ينتظر عرضًا أطول من قبل إدارة الفريق الإنجليزي، حيث أن هناك عرضًا مطروحًا على الطاولة لتجديد عقده لمدة عامين مع وجود خيار لعام آخر.

انضم كانتي إلى تشيلسي قادمًا من ليستر سيتي في عام 2016 وكان جزءًا شهيرًا من تشكيلة البلوز، حيث قادهم إلى تحقيق الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال فترة وجوده في لندن.

كما أثبت أنه من بين أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، لكنه قد يترك تشيلسي بشكل مجاني إذا لم يتم حل المفاوضات.

في أغسطس الماضي، أفاد موقع "Sportsmail" أن باريس سان جيرمان كان يتابع حالة عقد كانتي - بهدف إعادته إلى فرنسا لأول مرة منذ عام 2015.

كانتي شارك في مباراتين فقط هذا الموسم، لكنه قدم عروضاً رائعة أمام إيفرتون وأمام توتنهام، مما ساعد تشيلسي في الحصول على أربع نقاط من هاتين المباراتين.

بدون كانتي، تأثر مستوى تشيلسي ورحل المدرب الألماني توماس توخيل عن قيادة الفريق الأسبوع الماضي قبل أن يتم استبداله بجراهام بوتر.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يقع في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد عشر نقاط، بعد أن خاض ست مباريات تمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات بينما سقط في فخ التعادل بمباراة وتجرع الهزيمة في مباراتين.