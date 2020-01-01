بسبب الإصابات.. تعديلات تكتيكية متوقعة لبايرن ميونخ أمام برشلونة

كيف يلعب بايرن ميونخ أمام برشلونة؟

يبدو أن الإصابات ستجبر المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك على القيام بعدد من التعديلات التكتيكية قبل مواجهة برشلونة.

ويصطدم الفريق البافاري بنظيره الكتالوني في الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول الإصابات والخطط، فإن غياب بنيامين بافارد المؤكد عن التشكيل سيضطر فليك إلى تعديل مراكز بعض لاعبيه.

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وإضافة إلى الغياب المؤكد لبافارد، فإن هناك غيابًا محتملًا للجناح الدولي الفرنسي الشاب كينجسلي كومان، وذلك رغم عودته للتدريبات اليوم.

وسيؤدي ذلك إلى اللعب بجوشوا كيميتش على اليمين كظهير بدلًا من بافارد الذي سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع.

وفي الوقت ذاته، سينتقل تياجو ألكانتارا إلى المحور ليلعب بدلًا من كيميتش، مع انتظار موقف كومان لتحديد من سيلعب على الجناح.

وتخطى بايرن ميونخ تشيلسي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد بين مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليدخل وهو مرشح قوي للفوز باللقب.

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يذكر أن برشلونة بدوره قد تخطى نابولي، ليضرب الفريقان موعدًا اعتاد أن يكون ناريًا ويشهد سيناريوهات جنونية كلما التقيا.