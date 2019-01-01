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بسبب الألعاب النارية - الاتحاد المغربي يعاقب الوداد

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الاتحاد المغربي يعلن عقوبة الوداد بسبب جماهيره
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن معاقبة نادي الوداد البيضاوي، بتوقيع غرامة مالية، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال مباراته الأخيرة.

الوداد كان قد تعادل مع الدفاع الحسني الجديدي بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الاتحاد المغربي قرر توقيع غرامة مالية وصلت إلى 4 آلاف دولار، بسبب استخدام الجماهير الألعاب النارية أمام الدفاع الحسني الجديدي.

وكان الوداد قد تعرض لنفس العقوبة خلال مناسبات سابقة، الأمر الذي دفع الاتحاد المغربي لتوقيع نفس العقوبة.

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وفرضت اللجنة التأديبية غرامة مالية قدرها ألفي دولار على كلًا من "أولمبيك آسفي والدفاع الجديد وسريع وادي زم"، بسبب استخدام الجماهير الألعاب النارية.

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ويسعى الاتحاد المغربي لتوقيع غرامات وقرارات صارمة ضد الأندية، بهدف منع استخدام الألعاب النارية في المدرجات المغربية.

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