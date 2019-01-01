بسبب الألعاب النارية - الاتحاد المغربي يعاقب الوداد

الاتحاد المغربي يعلن عقوبة الوداد بسبب جماهيره

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن معاقبة نادي الوداد البيضاوي، بتوقيع غرامة مالية، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال مباراته الأخيرة.

الوداد كان قد تعادل مع الدفاع الحسني الجديدي بهدف لمثله، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.

الاتحاد المغربي قرر توقيع غرامة مالية وصلت إلى 4 آلاف دولار، بسبب استخدام الجماهير الألعاب النارية أمام الدفاع الحسني الجديدي.

نور الدين أمرابط: أشعر بالألم، ساسأفر إلى البرتغال لإجراء فحوصات طبية، أتمنى اللحاق بمباراة #الاتحاد المقبلة.📢 pic.twitter.com/mWBpRbgKjM — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 5, 2019

وكان الوداد قد تعرض لنفس العقوبة خلال مناسبات سابقة، الأمر الذي دفع الاتحاد المغربي لتوقيع نفس العقوبة.

وفرضت اللجنة التأديبية غرامة مالية قدرها ألفي دولار على كلًا من "أولمبيك آسفي والدفاع الجديد وسريع وادي زم"، بسبب استخدام الجماهير الألعاب النارية.

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ويسعى الاتحاد المغربي لتوقيع غرامات وقرارات صارمة ضد الأندية، بهدف منع استخدام الألعاب النارية في المدرجات المغربية.