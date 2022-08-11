بسبب أتلتيكو مدريد .. كارباخال يحرج صحفيًا على الهواء!

داني كارباخال أحرج صحفيًا على الهواء بعد السوبر الأوروبي بسبب تجاهل أتلتيكو مدريد.

قام داني كارباخال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني بإحراج صحفي على الهواء مباشرة بسبب تجاهل نادي أتلتيكو مدريد في سؤال وجهه إلى اللاعب.

كارباخال كان لاعبًا أساسيًا في فوز ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في مباراة السوبر الأوروبي، التي أقيمت على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في فنلندا.

وبعد أن افتتح النمساوي دافيد ألابا التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 بعد تمريرة من كاسيميرو، تمكن كريم بنزيما من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليضمن النادي الملكي اللقب الخامس في تاريخه بالبطولة.

ماذا حدث؟

بعد المباراة، أجرى كارباخال مقابلة مع برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني الشهير، أحرج خلاله الصحفي الذي أجرى معه المقابلة، والسبب كان أتلتيكو مدريد.

ووجه له الصحفي سؤالًا قال فيه: "تفوق ريال مدريد هذا، خاصة في النهائيات، مثير للإعجاب لا يوجد أحد قادر على هزيمة ريال مدريد في نهائي".

ليرد الظهير الأيمن: "شكرًا جزيلًا لك، حسنًا، لقد فاز أتلتيكو مدريد علينا، لكن في الآونة الأخيرة أصبح من الصحيح أننا نعرف كيف نلعب النهائيات".

كارباخال يشير إلى خسارة ريال مدريد من جاره اللدود في نهائي السوبر الأوروبي 2018، حين سقط النادي الملكي أمام "الروخيبلانكوس" بنتيجة 4-2، بعد التمديد لأشواط إضافية، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

تلك كانت الخسارة الوحيدة التي مني بها ريال مدريد في مباراة نهائية في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد النادي الملكي على الفوز بالبطولات عند الوصول إلى اللحظة الحاسمة.

ما هو سجل ألقاب ريال مدريد في السوبر الأوروبي؟

بالفوز على آينتراخت فرانكفورت، رفع ريال مدريد رصيد ألقابه في السوبر الأوروبي إلى خمسة ألقاب.

وبذلك أصبح ريال مدريد في صدارة ترتيب الفرق الحاصلة على البطولة، إلى جانب غريمه برشلونة، وميلان الإيطالي، حيث يملك كل منهما خمسة ألقاب أيضًا.

ريال مدريد فاز بالسوبر الأوروبي للمرة الأولى في 2002، ثم أضاف اللقب الثاني في 2014، وجاء الثالث في 2016 وبعد عام واحد كرر الفوز ليرفع الكأس للمرة الرابعة.

فيما خسر ريال مدريد السوبر الأوروبي ثلاث مرات، في 1998 و2000 و2018.