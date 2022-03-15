بسبب أبراموفيتش .. مواجهة تشيلسي وليل مهددة بالإلغاء!

تتواصل الأزمات على نادي تشيلسي الإنجليزي بسبب العقوبات التي تلاحق مالكه رومان أبراموفيتش، وهذه المرة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

أبراموفيتش أعلن مؤخرًا تخليه عن منصبه كمالك للنادي وعرضه للبيع، قبل أن تقوم الحكومة البريطانية بتجميد أصول كافة ممتلكاته.

الأمور لم تتوقف عند ذلك الحد، بل هناك بعض الشكوك حول إقامة مباراة الفريق غدًا، الأربعاء، ضد ليل الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" أن المباراة قد لا تُلعب بسبب إضافة أبراموفيتش إلى القائمة السوداء للعقوبات الأوروبية.

وكان البلوز قد حصلوا على ترخيص من الحكومة البريطانية لمواصلة العمل، على الرغم من أن أبراموفيتش أصبح تحت دائرة الضوء بسبب علاقته مع الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين بعد غزو أوكرانيا.

ويمنحهم هذا الإعفاء الأحقية بممارسة أعمالهم الرياضية كالمعتاد، ولكن تبين الآن أن النادي قد يحتاج إلى ترخيص مماثل حتى يلعب ضد ليل على الأراضي الفرنسية.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن هذه الوثائق ضرورية لتشيلسي، الذي لا يزال مملوكًا بحكم الأمر الواقع لأبراموفيتش.

وأوضحت أن منفذ القرار نفسه يقول إنه قد يتم منحه من قبل السلطات احترامًا للنزاهة الرياضية، وسط ثقة من الاتحاد الأوروبي لخوض المباراة.

جدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بين الفريفين انتهت بفوز تشيلسي بهدفين نظيفين، مما يمنح الفريق الإنجليزي أفضلية واضحة لبلوغ ربع النهائي.

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