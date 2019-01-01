بسبب أحداث الشغب - حرمان الجيش الملكي من جماهيره

جماهير الجيش الملكي قامت بأحداث شغب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قررت اللجنة التأديبية بالاتحاد المغربي لكرة القدم، خوض فريقه الجيش الملكي مباراة واحدة بدون جماهير، بعد أحداث لقاء نهضة بركان.

وشهدت مباراة الجيش الملكي ونهضة بركان، والتي أقيمت مساء يوم الأربعاء الماضي، استعمال الجماهير للشماريخ واقتحامهم الملعب.

جماهير الجيش الملكي قامت باقتحام الملعب، عبرت عن غضبها بسبب النتائج السلبية التي سجلها الفريق.

صالح الشهري أول لاعب سعودي ينجح في تسجيل هاتريك مرتين هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان⚽️⚽️⚽️

كما أنه الهاتريك 13 الذي تشهده مباريات هذا الموسم.👏



(@SPL :📸) pic.twitter.com/GsislzuKws — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 19, 2019

مع تسجيل نهضة بركان هدف التعادل، قامت جماهير الجيش الملكي في خلافات قوية مع الأمن، وقاموا بإشعال الشماريخ واقتحام الملعب.

وقررت اللجنة حرمان الجيش الملكي من جماهيره لمدة مباراة، وغرامة مالية قدرها 7 آلاف دولار، وإلزام إدارة النادي بكل الأضرار التي لحقت بالملعب.

الجيش الملكي تعادل مع نهضة بركان بهدف لمثله، بالجولة 22 ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين.