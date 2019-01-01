بسبب أحداث الشغب - إلغاء كلاسيكو اليونان بين باناثينايكوس وأوليمبياكوس

في حضور أحمد حسن كوكًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

ألغيت مباراة كلاسيكو اليونان، بين باناثينايكوس وأوليمبياكوس، في الدقيقة 70، بسبب أحداث الشغب التي شهدتها المباراة.

الشغب بدأ منذ بداية المباراة، عندما اقتحم عددًا من جماهير فريق باناثينايكوس ملعب المباراة.

وأشار موقع "تو 10" اليوناني إلى أن الجماهير كانت تحمل آلات حادة، حيث توجهوا نحو مقاعد البدلاء الخاصة بفريق أوليمبياكوس.

وأوقف حكم المباراة الألماني ماركو فريتس حوالي 8 دقائق، ليستئنفها بشكل طبيعي.

وتقدم أوليمبياكوس بالهدف الأول عن طريق اللاعب ميجيل جيريرو بالدقيقة 53 من زمن المباراة، الأمر الذي أشعل الأجواء.

واقتحمت الجماهير الملعب في تمام الدقيقة 70، الأمر الذي دفع الحكم ليطلب من اللاعبين مغادرة اللاعبين والتوجه لغرف خلع الملابس.

ميسي يا ميسي يا معلي حسي.🎤pic.twitter.com/XuBOKaY7Pq — جول مصر (@goaleg) March 17, 2019

الحكم عاد لملعب المباراة مرة أخرى، ليطلق صافرته معلنًا نهاية المباراة، بسبب الأجواء المحيطة به.

جماهير باناثينايكوس أبدت غضبها، وقامت بإشعال النيران في اللافتات المعلقة.

اللاعب المصري أحمد حسن كوكا كان متواجدًا على مقاعد البدلاء، وشاهدًا على ما حدث خلال المباراة.