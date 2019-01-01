بسبب أحداث السودان - الاتحاد الإفريقي يؤجل لقاء الهلال والنجم الساحلي

الكاف يؤجل لقاء الهلال السوداني والنجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة النجم الساحلي التونسي، والهلال السودني، ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان النجم الساحلي قد حقق الفوز على الهلال في مباراة الذهاب بربع نهائي الكونفدرالية، والتي أقيمت في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

الاتحاد الإفريقي أعلن عن تأجيل مباراة النجم الساحلي والهلال، بسبب الأحداث الجارية الآن في السودان.

سيد عبد الحفيظ: مهمتنا أمام صن داونز ستكون صعبة، ولكننا قادرين على تحقيق المطلوب منها 🗣️ pic.twitter.com/djAIEGD63S — جول مصر (@goaleg) April 11, 2019

وشهدت الساعات الماضية أحداث مضطربة في السودان، حيث قام الجيش بانقلاب عسكري ضد الرئيس عمر البشير.

وكان مقررًا أن يستضيف الهلال نظيره النجم الساحلي مساء يوم الأحد المقبل، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحتاج الهلال لتحقيق الفوز بهدفين دون رد، من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.