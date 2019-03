بسام الراوي يحتفل بفوز الدحيل على طريقة جوميس والأخير يدعم الشباب

أصبحت طريقة احتفال الفرنسي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الطريقة المعتمدة لقطاع كبير في ملاعب كرة القدم، خلال احتفالاتهم بالانتصارات وإحراز الأهداف.

الفرنسي يحتفل بطريقة الأسد عقب كل هدف يسجله مع الزعيم، في طريقة لفتت أنظار الجميع في الدوريات العربية.

واحتفل بسام الراوي؛ لاعب الدحيل القطري، بالطريقة نفسها، عقب انتهاء مواجهة فريقه أمام أم صلال، وفوزه بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل منها الراوي هدفين.

الراوي ظهر في فيديو، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو في سيارته ويشير بيده على طريقة جوميس.

ويحتل الدحيل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن السد، صاحب الصدارة.

في الإطار نفسه، هنأ جوميس أحد فرق الناشئين بالمملكة السعودية على فوزها بإحدى المباريات، واحتفالهم على طريقته كذلك.

وكتب مهاجم الهلال: "مبروك على الفوز، وشكرًا على احتفالكم على طريقتي، أتمنى لكم التوفيق ومزيد من الانتصارات".

