جوارديولا يكشف موعد ظهور لابورت بتدريبات مانشستر سيتي

دفعة قوية لدفاع حامل لقب البريميرليج بعد فترات من التخبط

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن مدافع الفريق إيمريك لابورت سيعود خلال 7 إلى 10 أيام من الآن، للمشاركة مرة أخرى بالتدريبات الجماعية.

لابورت تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال فوز سيتي 4/0 على برايتون في 31 أغسطس الماضي، ولم يظهر في أي مباراة منذ هذا التاريخ.

دفاع سيتي تأثر بشكل كبير بغياب المدافع الفرنسي، حيث يبتعد عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بـ14 نقطة كاملة، بعد اعتماد جوارديولا على لاعب الوسط فيرناندينيو بقلب الدفاع بجوار نيكولاس أوتاميندي.

ومن جانبه قال المدرب الإسباني عن موقف لابورت:"هو وساني لم تكتمل جاهزيتهما بعد، ولكن عودتهم قريبة جداً، باقي المجموعة كاملة ولا توجد إصابات أخرى".

وأضاف:"لابورت يتدرب منفرداً في الوقت الحالي ويشعر بتحسن، لا أعلم الوقت المحدد لعودته ولكن ربما خلال أسبوع أو 10 أيام".

وأما عن دافيد سيلفا وجون ستونز:"كما قلت لكم التشكيل بأكمله في حالة جيدة ولا نعاني من أي إصابات لذلك سيلفا وستونز سيتواجدان معنا بشكل طبيعي".

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وعن مواجهة إيفرتون تحت قيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي:"هذا النادي يظل واحداً من الأكبر في إنجلترا ويمتلك نوعية مميزة من اللاعبين، والآن لديهم مدرب صاحب جودة كبيرة، مما يتطلب منا الظهور بأفضل مستوى ممكن ضدهم".

يذكر أن مانشستر سيتي يلعب غداً الأربعاء ضد إيفرتون، وهو في المركز الثالث بجدول البريميرليج بـ41 نقطة، مقابل 42 لليستر سيتي الثاني و55 لليفربول صاحب المركز الأول.