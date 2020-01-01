ما تأثير بريكست على سفر الجماهير من وإلى إنجلترا في البطولات القارية؟

من المتوقع أن يسبب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا في العديد من التغييرات بالنسبة للجماهير المسافرة من وإلى إنجلترا، فما هي تلك التعديلات؟

استمر شبح انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لعدة سنوات منذ الاستفتاء الذي زلزل المملكة المتحدة في 2016 وكان قد شهد موافقة الأغلبية ولو بنسبة طفيفة على مغادرة قارة أوروبا، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون له بعض التدعيات السامة خاصًة سياسيًا، مع تغلغل المخاوف في جميع طبقات المجتمع البريطاني بما فيها مجال كرة القدم.

بعيدًا عن أراء بعض الأفراد مثل نيل ورانوك، أجمعت أندية الدوري الإنجليزي على معارضة "بريكست" خوفًا من أن يؤثر ذلك سلبًا على أعمالهم، ولكن القلق لن ينتاب الأندية فقط في الوقت الراهن ولكنه سيتمد للمشجعين أيضًا بسبب حاجتهم للسفر لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي أو سفر الإنجليز لمؤازرة الفرق التي يشجعونها في البطولات الأوروبية.

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ما تأثير بريكست على سفر الجماهير الإنجليزية لأي دولة أوروبية؟

من المحتمل أن يشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نتائج سلبية لمشجعي كرة القدم الذين يرغبون في السفر إلى أوروبا لمشاهدة فرقهم المفضلة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وغيرها من المسابقات على صعيد الفئات العمرية المختلفة للمنتخب.

يعود السبب وراء ذلك إلى أن مواطني المملكة المتحدة لن يكونوا مواطنين في الاتحاد الأوروبي ونتيجة لذلك سيتم التعامل معهم بشكل مختلف قليلًا عند السفر خارج إنجلترا، على سبيل المثال لن يُسمح لهم بالعبور عبر نقاط العبور الحدودية للاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية ويجب أن تكون جوازات سفرهم سارية لثلاثة شهور من بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.

سيخضع المواطنين الإنجليز للمزيد من الفحوصات وقد يتم إجراء بعض المقابلات معهم للاستفسار عن سبب زيارتهم لهذه أو تلك الدولة.

ومع ذلك، لن يتم تفعيل هذا النوع من القيود سوى بعض الفترة الانتقالية التي تلي التاريخ الرسمي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر أن تستغرق ما يقرب من عام أي حتى 31 ديسمبر 2020 بعد أن تم تمديده حيث كان مقررًا له 29 مارس 2019 ثم 31 أكتوبر 2019.

لذلك وباختصار، سيظل مشجعو كرة القدم في المملكة المتحدة قادرين على السفر إلى عدة دول أوروبية مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا من أجل مشاهدة مختلف المباريات ولكنهم سيفعلون ذلك ولكن كمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي.

نظرًا لعدم إمكانية التنبؤ بالوضع مستقبلًا، يمكن القول بأن أفضل شئ يمكن فعله قبل السفر هو البقاء على إطلاع دائم عن طريق التحقق من المواقع الحكومية قبل السفر.

ما تأثير بريكست على سفر الجماهير الأوروبية إلى إنجلترا؟

سيتمكن مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة من أجل مشاهدة مباريات مختلف البطولات القارية على صعيد الأندية أو المنتخبات من مواصلة الزيارة دون أي مشاكل في الوقت الراهن على أقل تقدير.

لن تكون هناك حاجة لمواطني الاتحاد الأوروبي لتقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة وسيسمح لهم بالعبور من خلال رحلات قصيرة بجواز سفر صالح أو بطاقة هوية وطنية وذلك حتى ديسمبر من العام الحالي 2020.

هناك استثناء لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين بدأوا بالعيش في المملكة المتحدة قبل 31 ديسمبر 2020 وقام بتسوية وضعهم، سيكون بإمكانهم استخدام بطاقات الهوية الوطنية وذلك حتى 31 ديسمبر من عام 2025 على الأقل، ولن يتأثر السفر في منطقة السفر المشتركة التي تشمل عدة مناطق مثل المملكة المتحدة، أيرلندا، جزيرة مان، جيرنزي وجيرسي.