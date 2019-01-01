بريشيا يطمح لإعادة بالوتيلي إلى الدوري الإيطالي

محطة إيطالية جديدة لسوبر ماريو؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن بريشيا الصاعد حديثاً للدوري الإيطالي يسعى للتعاقد مع ماريو بالوتيلي، مهاجم مارسيليا، لتعزيز صفوفه الموسم المقبل.

وانتصر بريشيا على أسكولي منتصف الأسبوع ليحجز البطاقة الأولى المؤهلة للسيري آ من الدرجة الثانية بعد غياب لثمانية أعوام عن دوري الأضواء.

وذكرت "كوريري" أن بريشيا يسعى لاستغلال الصلة الوثيقة بين النادي والمدينة من جهة، والمهاجم الإيطالي من الجهة الأخرى للتعاقد معه.

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ونشأ بالوتيلي في مدينة بريشيا مع والديه الإيطاليين، ويملك منزلاً بجوار ملعب المدينة، وأعلن في أكثر من مناسبة تشجيعه للفريق.

ونشر بالوتيلي مؤخراً على "انستجرام" منشوراً يحتفل بصعود النادي للسيري آ، باعثاً التهنئة للاعبين والإدارة على الإنجاز، وواصفاً الفريق بأسود إيطاليا.

ويملك بالوتيلي عقداً مع مارسيليا حتى نهاية يونيو المقبل، وسجل الإيطالي ثمانية أهداف في 12 لقاء بقميص الفريق الفرنسي حتى الآن منذ انتقاله يناير الماضي.