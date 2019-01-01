بريدج: رونالدو وميسي فقط يستطيعان تعويض رحيل هازارد

واين بريدج نجم فريق تشيلسي السابق يؤكد أنه لا يوجد لاعب يستطيع تعويض رحيل إيدن هازارد عن صفوف البلوز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد واين بريدج نجم فريق تشيلسي السابق أن رحيل إيدن هازارد عن البلوز سيمثل مشكلة كبيرة للفريق خلال الصيف المقبل لو تمت صفقة انضمامه لريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بريدج وأكد خلالها أن كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط يستطيعان تعويض رحيل هازارد.

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وقال بريدج: "إذا خسر تشيلسي هازارد لا أعرف كيف يمكن لهم أن يستبدلوه، ولا أعرف من يمكنهم أن يوقعوا معه من أجل أن يستبدلوه، لأن هازارد واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف: "أعتقد أن ميسي ورونالدو فقط هما من يستطيعان أن يستبدلانه في صفوف تشيلسي، أعتقد أنه لو رحل لن يتمكنوا من استبداله أبدًا".

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وأكمل: "أشعر بالمفاجأة من استمرار المدرب مع تشيلسي، خاصة بعد ما حدث مع حارس المرمى، كما أن الجماهير غير سعيدة بطريقة اللعب".

جدير بالذكر تشيلسي يحتل في الوقت الحالي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 68 نقطة، لكنه لا يزال مهددًا بعدم اللعب بدوري أبطال أوروبا.