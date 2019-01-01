تقارير: بريجوفتيش قد يعود إلى باوك بسبب سييرا

هل يعود بريجوفيتش إلى باوك اليوناني؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يسعى نادي باوك اليوناني، لاستعادة خدمات المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش، لاعب اتحاد جدة السعودي، خلال الفترة المقبلة.

بريجوفيتش أخطر الاتحاد مؤخرًا، بإصابته بفايروس يتسبب في بعض الأعراض، منها ارتفاع درجات الحرارة وغيرها، وأنه سيعود إلى السعودية بعد تماثله للشفاء.

وأشار موقع "بايدج نيوز" اليوناني، إلى أن باوك يتحدث عن عودة بريجوفيتش، والذي لعب في صفوفه خلال الفترة من عام 2017 إلى 2019.

التقرير اليوناني أكد على أنه رغم عدم مرور عام على تواجد بريجوفيتش في اتحاد جدة، إلا وأنه لا يعيش أفضل أيامه مع الفريق السعودي حاليًا.

بريجوفيتش يخطر الاتحاد بإصابته بفايروس

علاقة بريجوفيتش والمدرب سييرا ليست على ما يرام، وهو ما يزيد من شائعات عودته إلى باوك خلال الفترة المقبلة.

وأكد التقرير على أن بريجوفيتش عقد اجتماعًا مع مسؤولي نادي باوك، ولا يعرف أحد ماذا دار بينهما حتى الآن.

ومن جهة أخرى المهاجم الصربي أصبح ثقيلًا على خزينة الاتحاد، حيث لم يقدم الأداء المناسب لما يتقاضاه، فهو ليس الخيار الأول بالنسبة للمدرب لويس سييرا.

الاتحاد يرتبط بعقد مع بريجوفيتش لمدة 4 مواسم ونصف موسم، مقابل أكثر من 10 ملايين يورو للاعب الصربي.