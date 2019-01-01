بريجوفيتش يخطر الاتحاد بإصابته بفايروس

مهاجم الاتحاد يخطر ناديه بعدم العودة الآن بسبب تعرضه لفايروس

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أخطر الصربي أليكسندر بريجوفيتش، فريقه نادي الاتحاد، بإصابته بفايروس، وذلك عبر البريد الإلكتروني للنادي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن بريجوفيتش، قام بإرسال رسالة إلكترونية إلى البريد الخاص بإدارة الاتحاد، مرفقًا بها تقريرًا طبيًا.

التقرير الطبي الذي أرسله المهاجم الصربي، يشير إلى أن بريجوفيتش يعاني من الإصابة بفايروس، حيث تم شرح الأعراض التي يعانيها.

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بريجوفيتش يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وآلام البطن والتقلصات، بالإضافة إلى أعراض أخرى، وهو ما يتطلب كورس علاجي مناسب.

أليكسندر بريجوفيتش أخطر الاتحاد بحاجته إلى عدة أيام قبل العودة إلى جدة، وأنه سيسافر فور تعافيه من الفايروس.

ويعد بريجوفيتش واحدًا من أهم العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني للاتحاد بقيادة التشيلي لويس سييرا، في الخط الهجومي بجوار البرازيلي رومارينيو.