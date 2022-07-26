برونو +300 مليون .. رد ساخر من سالزبورج على رغبة يونايتد في ضم مهاجمه!

نادي سالزبورج النمساوي يسخر من رغبة مانشستر يونايتد في ضم مهاجمه الشاب.

سخر نادي سالزبورج النمساوي بطريقة مميزة من التقارير التي تحدثت عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع مهاجمه السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو.

سيسكو، البالغ من العمر 19 عامًا، يعد واحدًا من أبرز المهاجمين الشباب في كرة القدم الأوروبية حاليًا، ويسير على خطى النرويجي إرلينج هالاند المنتقل في الصيف الحالي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

أرقام سيسكو المميزة للغاية، على الرغم من صغر سنه، ساعدته لأن يصبح لاعبًا دوليًا أساسيًا مع منتخب سلوفينيا، وهو يقدم أداءً مميزًا مع منتخب بلاده.

وبعد أن نشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات خبر اهتمام عدد من الأندية وعلى رأسها مانشستر يونايتد بالتعاقد مع سيسكو، جاء الرد ساخرًا للغاية من سالزبورج.

النادي النمساوي، وعبر حسابه الرسمي باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، رد بشكل ساخر على ذلك التقرير.

وأعاد حساب سالزبورج نشر تغريدة رومانو مع رد بسيط للغاية: "نريد 300 مليون + برونو".

We want 300 million + Bruno 👍 https://t.co/QPKc4jzjJA — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) July 25, 2022

وذلك في إشارة إلى أن النادي النمساوي يريد 300 مليون يورو بالإضافة إلى النجم البرتغالي برونو فيرنانديش نجم وسط مانشستر يونايتد.

يذكر أن سيسكو يمتاز بقدرة هائلة في التدخلات الهوائية، وذلك بفضل طوله الذي يصل إلى 1.91 سم، بالإضافة إلى تميزه أيضًا في بناء اللعب، والقدرة على إنهاء الهجمات ببراعة.