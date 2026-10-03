تحدث برونو فيرنانديش، عن حالة القلق المحيطة بكريستيانو رونالدو في المنتخب الوطني البرتغالي. وقد أجرى لاعب وسط مانشستر يونايتد اتصالاً بمواطنه.

غادر رونالدو مؤخرًا معسكر المنتخب البرتغالي عقب مباراة دوري الأمم ضد النرويج. وبقي المهاجم البالغ من العمر 41 عاماً على مقاعد البدلاء طوال تلك المباراة، وبعدها ظهرت تقارير عن توترات بينه وبين المدرب الوطني جورج جيسوس، ثم أعلن رونالدو أنه سيروي جانبه من القصة في وقت لاحق.

وقد أجرى فيرنانديش في هذه الأثناء اتصالاً برونالدو. وأراد لاعب الوسط من خلاله أن يُبرز بشكل خاص مدى ما قدمه المهاجم للبرتغال. وقال فيرنانديش في مؤتمر صحفي قبيل مباراة الأحد مساءً أمام النرويج: "تحدثت مع كريستيانو رونالدو وقلت له إنه أكبر أيقونة لمنتخبنا الوطني ولبلدنا، وسيبقى كذلك دائماً".

كما يؤكد صانع الألعاب أن هذه القصة، في رأيه، لم تتسبب في أي انقسام داخل المنتخب. وقال: "منتخبنا الوطني متحد وليس منقسماً". ولا يريد فيرنانديز أن يتصاعد الوضع الذي نشأ أكثر من ذلك، ويرى أن أي مشاكل داخل الفريق ينبغي أن تُناقش.

"يجب أن تُحل الأمور داخلياً وأن تُطوى بشكل جيد لصالح الطرفين". وبهذا يبدو أنه يسعى بشكل خاص إلى حل يتيح لكل من رونالدو وخيسوس المضي قدماً دون أن تبقى هذه المسألة شاغلاً للمنتخب البرتغالي.

وقد تحدث جيسوس أيضاً عن رونالدو خلال الأيام الماضية. وأكد المدرب الوطني أن المهاجم رمز مهم للبرتغال. وقال خيسوس: "لا يمكنني تجاهل موضوع كريستيانو رونالدو. كريس رمز للمنتخب الوطني البرتغالي. إنه رمز للبرتغال". وأشار في هذا السياق إلى أنه سيكون هناك متسع من الوقت بعد مباراة النرويج لمواصلة الحديث عن الوضع.

وفي غضون ذلك، تواصل البرتغال المنافسة بقوة في دوري الأمم. فقد فاز الفريق في مبارياته الثلاث الأولى في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول على ويلز والنرويج والدنمارك.