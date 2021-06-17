برونو فيرنانديش: رونالدو ليس الأهم في البرتغال

تصريحات مثيرة من برونو فيرنانديش عن كريستيانو رونالدو ومنتخب البرتغال.

استعان برونو فيرنانديش نجم خط وسط منتخب البرتغال بالمقولة الشهيرة، "لا يوجد أنا في فريق"، في تعليق حول كريستيانو رونالدو زميله وقائده في المنتخب.

وتمكن رونالدو من تسجيل ثنائية خلال فوز البرتغال على المجر بنتيجة 3-0، في الجولة الافتتاحية من المجموعة السادسة في كأس أمم أوروبا، ليحطم عدة أرقام قياسية في تاريخ البطولة.

وقال فرنانديش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألمانيا معلقًا على قائده: "رونالدو لاعب ملهم، ودائمًا هو كذلك، إنه شخص يريد تقديم أفضل ما لديه دائمًا وصناعة الفارق".

مضيفًا: "رونالدو حاسم، سجل هدفين، والجميع يعلم ما يمكنه أن يقدمه وقدرته على التهديف، لكن الأهم كما يقول هو بنفسه الفريق، الجميع يقدم أفضل ما لديه من أجل البلاد".

قبل أن يتدارك: "اللاعب الأهم في المنتخب الوطني هو المجموعة، الجميع هو الأهم، يوجد العديد ممن ينظرون إلى أنفسهم، لكن الجماعة هي ما تهم".

وساعدت الجماعية منتخب البرتغال على حصد بطولة أمم أوروبا قبل خمسة أعوام، عكس جميع التوقعات، بعد بداية متعثرة ومخيبة في دور المجموعات.

وأنهى منتخب البرتغال دور المجموعات في النسخة الماضية من أمم أوروباف في المركز الثالث بعد ثلاثة تعادلات، وصعد إلى الدور الثاني كواحد من بين أفضل أصحاب المركز الثالث.

وشهدت المباراة النهائية أمام فرنسا تعرض رونالدو للإصابة وخروجه مبكرًا، لكنه شجع زملاءه بحرارة من مقاعد البدلاء رغم إصابته.

ويلعب منتخب البرتغال النسخة الحالية من بطولة أمم أوروبا ضمن المجموعة السادسة، التي تعد مجموعة الموت، وتضم إلى جانبه منتخبات المجر وألمانيا وفرنسا.

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