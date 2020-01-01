برونو فيرنانديس يودع جماهير لشبونة استعدادًا للانضمام لمانشستر يونايتد

النجم البرتغالي برونو فيرنانديس يودع أحد جماهير فريقه سبورتنج لشبونة عبر موقع التواصل الاجتماع الشهير "إنستجرام" استعدادًا للانضمام لمانشستر يونايتد.

كتب اللاعب برونو فيرنانديس نجم فريق مانشستر يونايتد المنتظر رسالة لأحد جماهير فريقه الحالي سبورتنج لشبونة ودع فيها النادي البرتغالي.

جاء هذا في صورة نشرتها مشجعة صغيرة للنادي مع اللاعب بعد التدريب الأخير الذي خاضه مع الفريق وكتبت له عليها رسالة وداعية قصيرة.

وكتبت الفتاة على الصورة: "ودعًا يا برونو فيرنانديس، أتمنى لك رحلة سعيدة"، في إشارة لرحيله المنتظر عن صفوف فريقها المفضل.

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فيرنانديس

ورد اللاعب على الفتاة في التعليقات وأعرب عن أمله أن يلقاها لاحقًا في ظروف أخرى ومكان مختلف بعد رحيله عن صفوف سبورتنج لشبونة.

وكتب فيرنانديس: "لن أنسى دموعِك أبدًا ايتها الصغيرة، سواء صدقتي ذلك أم لا فقد حركتني بشكل مؤثر، وأتمنى أن نلتقي لاحقًا من جديد".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر يونايتد قد حسم الصفقة عقب أن توصل لاتفاق مع إدارة سبورتنج لشبونة بشأن انضمام اللاعب لصفوفه.

جدير بالذكر أن الساعات الأخيرة كانت قد شهدت دخول برشلونة كطرف بقوة في المفاوضات لضم اللاعب خلال الصيف المقبل.