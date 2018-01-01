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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

مدافع تورينو السابق: الضرب والسب الطريقة المٌثلى لإيقاف رونالدو

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ديربي تورينو يتجدد مساء السبت

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكر باسكوالي برونو، مدافع تورينو ويوفنتوس السابق أنه كان يلجأ لضرب وسب كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، لإيقافه وتعطيله.

واشتهر برونو في سنوات لعبه في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بكونه من أعنف المدافعين ودائم اللجوء للتدخلات القوية.

وقال برونو في حوار مع "توتوسبورت": "لا أعرف ماذا قد يفعل رونالدو في حال هاجمه المدافع طوال تسعين دقيقة".

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وأضاف: "في زمننا هذا المهاجم يحظى بمترين وثلاثة من الحرية، ماذا سيفعل رونالدو لو تلقى مني ضربة بالكوع في ضلوعه مثلاً".

وواصل: "أو كيف سيرد لو قمت بسبه واستفزازه أو جذبته من القميص، امتلك حيل كثيرة استخدمتها كثيراً، ولكن مع الكاميرات في كل مكان الآن صعب تطبيق تلك الأمور".

وختم: "هذا لم يكن ليمنعني من توجيه بعض الاستفزازات له وأنا واضع يدي على فمي، أقول كل هذا وأنا أحترم رونالدو كثيراً وكل ما جلبه للكرة الإيطالية".

ويستضيف تورينو جاره يوفنتوس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي مساء اليوم، السبت.

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