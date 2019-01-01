برونو ألفيش: بارما يدفعك للأمام

برونو ألفيش يتحدث عن تأثير التواجد في بارما بعد التعادل مع ميلان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال النجم البرتغالي برونو ألفيش إن التواجد كلاعب في صفوف نادي بارما يدفعك للأمام ويجعلك أقوى وأكثر قدرة على التحمل.

وكان برونو ألفيش قد شارك في تعادل فريقه بارما أمام ضيفه ميلان بهدف لمثله في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الكالتشيو.

وسجل برونو ألفيش هدف التعادل لميلان في الدقيقة الرابعة والسبعين من ضربة حرة مباشرة بعدما تقدم كاستييخو لميلان.

وعقب المباراة، تحدث برونو ألفيش عن القوة التي تحصل عليها من التواجد في نادي بارما سواء كلاعب أو كجزء من المنظومة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ أبريل ٢٠١٩

وقال ألفيش: "لقد عانيت من إصابة قبل المواجهة بأيام وكان من الصعاب اللحاق بها، ولكنني آمنت بنفسي واستمريت في العمل"

وأضاف: "حينما حصلت على التصريح الطبي كنت متأكدًا من أننا سنحقق شيئًا إيجابيًا أمام ميلان، وهو ما حدث بالفعل"

وتابع: "بارما يجعلك أقوى، يعطيك الحماس والشغف اللازمين للاستمرار والتحسن، التواجد هنا إيجابي بكل المقاييس"

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يذكر أن ميلان بتعادله اليوم أمام بارما أصبح مهددًا بفقدان مركزه الرابع في حال فوز روما على إنتر ميلان الليلة.