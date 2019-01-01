بروس عن الفوز ضد يونايتد: لقد انتظرت 20 عاماً

المدرب سعيد بفوز تاريخي في مسيرته..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد سعادته البالغة بتحقيق الفوز الأول على مانشستر يونايتد طوال مسيرته التدريبية.

وقال بروس لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لقد انتظرت قرابة 20 عاماً لتحقيق نتيجة ضد مانشستر يونايتد. أنا سعيد للجميع".

وأضاف:"ما كنا بحاجة إليه هو رد فعل جيد عقب ما حدث الأسبوع الماضي، وهذا ما قدمناه".

وكان نيوكاسل قد خسر المباراة السابقة بخماسية على يد ليستر سيتي.

وعن لونجستاف صاحب هدف الليلة قال:"منذ بداية الموسم التحضيري في الصين كنت أتساءل عن هذا الولد، لديه الكثير من التفاؤل والروح، إنه في سن 19 عاماً وأنا سعيد لأجله".

وتابع:"لا يمكنك الرد على المنتقدين سوى بمنحهم نتيجة. نحن نعلم أن تلك المرحلة ستكون صعبة، أتمنى أن تكون تلك المباراة نقطة تحول لها".

يذكر أن هذا كان الفوز الثاني لنيوكاسل طوال 8 جولات جمع خلالها 8 نقاط فقط.