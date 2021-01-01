سانشو يحجز مقعداً لدورتموند في المربع الذهبي لكأس ألمانيا

نجح بوروسيا دورتموند بالتأهل الى نصف نهائي كأس ألمانيا، بفوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ، بهدف نظيف من توقيع جادون سانشو مع الدقيقة 66

أصيب الضيوف بنكسة مبكرة بإصابة الظهير البرتغالي رافائيل جيريرو الذي دخل نيكو شولز بديلاً له.

كما أن أصحاب الأرض قدّموا نصف ساعة قوية جدً على مرمى دروتموند أبرزها من تورام لكن دون النجاح بهز الشباك لينتي الشوط الأول بالتعادل السلبي

الشوط الثاني شهد انطلاقة جيدة جداً لدورتموند وهدف ملغي لهالاند بعد اللجوء الى تقنية الفار، ولكنها لم تكن هذه الفرصة الوحيدة لهالاند الذي إنفرد بالحارس لاحقاً وأضاع هدفاً محققاً امام المرمى بغرابة.

ومع الدقيقة 66 نجح جادون سانشو بهز شباك جلادباخ بعد هجمة مرتدة مثالية وتمريرة حاسمة من ماركو رويس ليحجزا بذلك مقعداً في المربع الذهبي من كأس ألمانيا

التسلل كان بصف دورتموند بإلغاء هدف لأصحاب الأرض بأقدام تورام مع دقائق المباراة الأخيرة.