برنامج خاص للشحات وأجايي من أجل تجهيزهم لمباراة الأهلي ونادي مصر

أكد الجهاز الطبي أن الثنائي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من يوم الجمعة

وضع خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري برنامجًا علاجيًا للثنائي؛ حسين الشحات وجونيور أجايي من أجل تنفيذه خلال الأيام المُقبلة للانخراط في تدريبات الفريق.

وأكد الجهاز الطبي أن الثنائي سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بدءًا من يوم الجمعة، استعدادًا لمباراة نادي مصر في الدوري الأسبوع المقبل.

الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، بينما غادر أجايي مباراة الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي الأخيرة بسبب شكواه من العضلة الخلفية.

في الإطار نفسه، واصل شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامج العلاجي للتخلص من آلام السمانة التي لاحقته مؤخرًا.

ويخضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق لاختبار طبي غدًا الخميس؛ لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

غياب الشحات وأجايي و19 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

وبذلك يغيب شريف إكرامي عن مباراة فريقه أمام المقاصة اليوم؛ بسبب آلام في عضلة السمانة، ويبقى موقفه غامضًا من التواجد في الفريق في المباراة المُقبلة.

ويواجه الأهلي فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز.