برنامج تأهيلي لعمرو جمال في الأهلي

عمرو جمال يعاني من إصابة في العضلة الأمامية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن عمرو جمال مهاجم الأهلي يخضع في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

ويعاني عمرو جمال مهاجم الأهلي، من إصابة في العضلة الأمامية حيث أجرى أشعة مؤخرًا للإطمئنان على مدى تأثره ووضع برنامج تأهيلي له.

وأشارت التقارير الصحفية، أن الأهلي يسعى لتجهيز عمرو جمال في الفترة المقبلة، حيث اطمئن الجهاز الفني على سير برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي.

وكان الأهلي قد خرج من دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة ذهابًا بخمسة أهداف نظيفة في الذهاب والفوز بالإياب بهدف دون رد على ملعب "برج العرب".

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وتعرض الأهلي للهزيمة في أخر مباريات الدوري المصري الممتاز، أمام بيراميدز، في لقاء مؤجل، بهدف دون رد أحرزه البرازيلي كينو.

ما هي أكبر نتيجة لمباراة في تاريخ الدوري المصري منذ بدايته🤔 pic.twitter.com/mw9PzUPF03

— جول مصر (@goaleg) April 21, 2019