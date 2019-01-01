برنامج تأهيلي لإبراهيم غالب استعدادًا للعودة للنصر

النصر يستعد لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن أخر تطورات حالة إبراهيم غالب لاعب وسط النصر السعودي، وموعد عودته للملاعب لدعم فريقه لما تبقى من الموسم.

وكان إبراهيم غالب قد تعرض لإصابة قوية منذ فترة مما أبعدته عن مباريات النصر في الفترة الأخيرة، في مشوار الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن غالب سيخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة استعدادًا لعودته لصفوف النصر مرة أخرى.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أنه لا يلزم التدخل الجراحي، للعمل على عودته للملاعب بشكل سريع والاكتفاء ببرنامج تأهيلي.

وأعطى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، للاعبي الفريق إجازة اليوم قبل بدء استعدادات ديربي الرياض أمام الهلال غدًا.

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ويواجه النصر نظيره الهلال، في ديربي الرياض، يوم 29 مارس الجاري، على ملعب "الملز"، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.