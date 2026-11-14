"البعض يحضر للملعب من أجله فقط" .. برناردو سيلفا يعلق على اعتزال رونالدو .. والكشف عن رقم 7 البرتغال الجديد

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وصف برناردو سيلفا رحيل كريستيانو رونالدو عن المنتخب الوطني بأنه لحظة حزينة للبلاد، في الوقت الذي يتولى فيه رسميًا دور قيادة الفريق. فبعد أن تقاسم غرفة الملابس مع نجم النصر على مدار أكثر من عقد من الزمن، بات على لاعب الوسط الآن مهمة قيادة جيل جديد من المواهب البرتغالية.

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حقبة جديدة بدون الأسطورة CR7

بدأت رسميًا عملية انتقال القيادة في المنتخب البرتغالي، حيث حصل سيلفا على شارة القيادة عقب اعتزال رونالدو اللعب الدولي. وفي تعليقه على هذا التغيير الكبير، اعترف نجم ريال مدريد بأن رحيل المهاجم الأسطوري أمر صعب على الجميع نظرًا لقيادته المنتخب على مدار عقدين من الزمن.

وأوضح سيلفا: "إنها عملية طبيعية. حظيت بمتعة اللعب إلى جانب كريستيانو هنا في المنتخب الوطني لمدة 12 عامًا، وكان دائمًا قائدنا، والآن بعد أن ودّع كريستيانو المنتخب الوطني... نحن، الأكبر سنًا أو الأكثر خبرة، مطالبون بمساعدة هذه المجموعة الشابة الآن للحفاظ على الالتزام، على ثقافة العمل هذه داخل غرفة الملابس"، وفقًا لما نقلته A Bola.

وأقرّ سيلفا بالظل الهائل الذي خلّفه سلفه، لكنه أصرّ على أن التشكيلة جاهزة لمواجهة التحدي. وأضاف: "إنه فصل مختلف بالنسبة لنا جميعًا، وهذا اليوم كان سيأتي حتمًا عاجلًا أم آجلًا. على المستوى الشخصي، الأمر محزن لأنه كان شرفًا وفخرًا أن أتقاسم غرفة الملابس معه. والآن نسلك الطريق الطبيعي بالاستمرار ومحاولة مواصلة مسار النجاح الذي سار عليه المنتخب في السنوات الأخيرة".

التعامل مع ضغط الأضواء

مع رحيل شخصية أيقونية بحجم رونالدو، طُرحت تساؤلات حول من سيتحمّل عبء المتابعة الإعلامية المكثفة وتوقعات الجماهير. وسارع سيلفا إلى الإشارة إلى أنه بينما قد يتغير الجوّ في الملاعب، فإن الخبرة داخل التشكيلة تبقى عالية. وأشار إلى أن معظم الجماهير كانوا يحضرون المباريات في البداية خصيصًا لمشاهدة الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.

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وقال القائد الجديد بثقة: "من حيث الأضواء، ربما نعم في نهاية المطاف، لأن الجميع يعرف الثقل الذي يحمله كريستيانو دائمًا كلما دخل أرض الملعب. معظم الناس الذين يذهبون إلى الملعب كانوا يذهبون لمشاهدة كريستيانو، والكثيرون كانوا يذهبون من أجله فقط؛ والآن ربما لن يحدث ذلك. في المنتخب الوطني قد يحدث هذا أكثر قليلًا، لكن من ناحية أخرى، لاعبو منتخبنا معتادون في أنديتهم على الأضواء والضغط والمسؤولية وأن تُوجَّه إليهم أصابع الاتهام عندما لا تسير الأمور على ما يرام. لذا لا أعتقد أنها مشكلة كبيرة".

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التطور التكتيكي وإحباط دوري الأمم

كما تطرّق لاعب خط الوسط إلى دوره المتطور في عهد المدرب جورج جيسوس، منتقلًا من جناح جريء إلى محرّك تكتيكي أكثر تحفظًا. ويعتقد أن المدرب يرى فيه لاعب "رقم 8 أو رقم 10" يربط بين الدفاع والهجوم. ومع ذلك، ورغم أقدميته، اعترف سيلفا بشعوره ببعض الإحباط بشأن الوقت الذي يلعبه خلال مشوار دوري الأمم الحالي.

وفي حديثه عن ظهوره كبديل مؤخرًا، اعترف قائلًا: "الأمر صعب دائمًا، لأن جميع اللاعبين يريدون اللعب، يريدون أن يكونوا جزءًا من الفريق وأن يكونوا مفيدين، وأنا في مسيرتي اعتدت دائمًا على ذلك. أن أكون مفيدًا وأشارك، وعندما لا أشارك فمن الواضح أن الأمر صعب. المدرب، في هذا المعسكر على وجه الخصوص، 27 لاعبًا عدد كبير و11 فقط يمكنهم اللعب في المرة الواحدة. لذلك فإنها مهمة صعبة للغاية، الاختيار، في منتخب يملك الكثير من المواهب، وما يمكنني أن أضمنه من جانبي هو أنني سأبذل دائمًا قصارى جهدي".

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إعادة التواصل مع جورج جيسوس والتطلع إلى المستقبل

يعيد لمّ الشمل مع جيسوس إلى الأذهان ذكريات أيام سيلفا الأولى في بنفيكا، حيث وقع خلاف شهير حول محاولة المدرب إشراكه كظهير أيسر. وضحك سيلفا على ذلك الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أنه مستعد للعب في أي مركز، حتى كحارس مرمى، لمساعدة الفريق على النجاح. ويعتقد أن التشكيلة تحسّنت بشكل كبير في ظل القيادة الحالية بعد خيبة الأمل في البطولات الكبرى الأخيرة.

واختتم سيلفا: "آمل ذلك بالطبع. كانت هذه المباريات الأربع الأولى مؤشرًا ممتازًا. نما المنتخب وتحسّن، ونأمل أن يستمر هذا المسار، لأنه بلا شك، لن نخفي الأمر، كانت البطولات الأخيرة خيبة أمل وفشلًا، لأننا كنا نريد الوصول إلى أبعد من ذلك بكثير".

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وفي سياق مختلف، كشفت تقارير برتغالية عن اللاعب الذي سيحمل الرقم سبعة في مباراة الليلة ضد الدنمارك لحساب الدوري الأوروبي. وكان رافائيل لياو قد لعب بالرقم الذي حمله كريستيانو رونالدو في الظهور الأخير للفريق الشهر الفائت.

وذكرت مصادر في الإعلام البرتغالي أن جناح كلوب بروجه البلجيكي كارلس فوربس سيرتدي الرقم سبعة اليوم ضد الدنمارك، ولن تكون المرة الأولى، إذ سبق وارتدى القميص في مباراته الدولية الوحيدة ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم الفائتة بغياب رونالدو.