برناردو سيلفا يتحدث عن علاقته بجوارديولا ويؤكد: "لن ألعب لهذين الناديين أبدًا!"

واحد من أهم رجال مانشستر سيتي..

لا ينكر برناردو سيلفا الحزن الذي سببه له مسؤولو بنفيكا الذين أجبروه على مغادرة النادي في سن مبكرة. مؤكدًا أن هذا هو "الحزن الأكبر في مسيرته".

وقال في تصريحات لتليفزيون البرتغال الرسمي: "هنا يأتي حزني بعض الشيء، لأنني اعتقدت أن النادي كان بإمكانه إبقائي بطريقة مختلفة. هذا ليس انتقادًا للويس فيليبي فييرا فحسب، بل لمجموعة من أربعة أو خمسة أشخاص، لو كانوا يفهمون كرة القدم، لرأوا الأمور بشكل مختلف".

يؤكد الدولي البرتغالي أن العودة إلى بنفيكا ستكون خطوة طبيعية في مسيرته، خاصة أنه ترك عددًا من الأشياء غير المكتملة في النادي، مشيرًا إلى أن اللعب لبورتو أو سبورتنج لشبونة "أمر غير ممكن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصل: "أحد إخفاقات مسيرتي هو أنني لم أتمكن مطلقًا من مساعدة البرتغال على الوصول إلى أبعد قليلاً في بطولة أوروبا أو كأس العالم. سنلعب بلا شك من أجل الفوز في عام 2024، وهناك مسؤولية كبيرة على عاتق هذا الجيل لتحقيق النجاح".

وأخيرًا، تحدث الجناح الأيسر عن علاقته ببيب جوارديولا: "سماع جوارديولا يقول الأشياء التي يقولها عني هو مصدر فخر، ويمكنني أن أقول إنه حتى خارج كرة القدم، لدي علاقة خاصة جدًا معه".