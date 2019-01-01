برناردسكي يرفع الراية ضد بولونيا وميلان
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أبدى فيديريكو بيرناردسكي جناح يوفنتوس استعداد الفريق لمواجهة بولونيا في كأس إيطاليا ثم ميلان في كأس السوبر، في أولى خطوات العودة من العطلة الشتوية.
وقال بيرناردسكي لسكاي سبورتس:"لدينا مباراتين حاسمتين على الفور، للمضي في الطريق إلى ربع نهائي كأس إيطاليا ثم الفوز بكأس السوبر".
وأضاف:"سنبدأ يوم السبت في مباراة لن تكون سهلة، أول مباراة بعد العطلة عادةً ما تكون أكثر تطلباً".
وتابع:"التحدي ضد ميلان لن يكون سهلاً أيضاً، هما مباراتين مختلفتين تماماً، وهدفنا هو الفوز باللقبين".
ويقام السوبر الإيطالي في السادس عشر من الشهر الجاري في جدة بالمملكة العربية السعودية.