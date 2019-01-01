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كأس إيطاليا

برناردسكي يرفع الراية ضد بولونيا وميلان

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Getty Images
جناح يوفي متأهب لمباراتي الكأس والسوبر..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى فيديريكو بيرناردسكي جناح يوفنتوس استعداد الفريق لمواجهة بولونيا في كأس إيطاليا ثم ميلان في كأس السوبر، في أولى خطوات العودة من العطلة الشتوية.

 

وقال بيرناردسكي لسكاي سبورتس:"لدينا مباراتين حاسمتين على الفور، للمضي في الطريق إلى ربع نهائي كأس إيطاليا ثم الفوز بكأس السوبر".

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وأضاف:"سنبدأ يوم السبت في مباراة لن تكون سهلة، أول مباراة بعد العطلة عادةً ما تكون أكثر تطلباً".

وتابع:"التحدي ضد ميلان لن يكون سهلاً أيضاً، هما مباراتين مختلفتين تماماً، وهدفنا هو الفوز باللقبين".

ويقام السوبر الإيطالي في السادس عشر من الشهر الجاري في جدة بالمملكة العربية السعودية.

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