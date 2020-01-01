بركات يتحدث عن سبب استبعاد حسن شحاتة له من منتخب مصر

بركات يقلب في أوراق الماضي ويتحدث عن فترته مع منتخب مصر

تحدث محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سبب ابتعاده عن الفراعنة أثناء تواجد حسن شحاتة في بعض الأحيان.

وكان محمد بركات من أفضل اللاعبين المميزين في الجبهة اليمنى في تاريخ الكرة المصرية بشكل عام، بفضل مهاراته وقدارته الكبيرة.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار" المصرية: "هناك من نقل بعض الأحاديث التي لم تحدث مطلقًا لحسن شحاتة وتسببوا في إفساد علاقتي به".

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وأضاف الزئبقي: "كنت تعرضت لإصابة وقتها وكان الصعب الانضمام للمنتخب المصري، وليس أي أسباب أخرى".

وكان بركات قد غاب في أوقات كثيرة عن المنتخب المصري لأسباب غير معلومة أثناء تواجد حسن شحاتة على رأس القيادة الفنية لمنتخب الفراعنة.

وتواجد بركات في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2006 وتوج بها مع الفراعنة ولكنه لم يتواجد ضمن اللاعبين في بطولتي 2008 و 2010.