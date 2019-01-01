النتائج المباشرة
الانتقالات

برشلونة يوقع مع موهبة المغرب

آخر تحديث
التعليقات()
Twitter
صفقة عربية جديدة تنضم للنادي الكتالوني بداية من الصيف المقبل
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

وقّع نادي برشلونة الإسباني مع شادي رياض القادم من ريال مايوركا ويلعب مع منتخب المغرب تحت 15 عامًا.

منير الحدادي هو آخر مغربي تخرج في أكاديمية اللاماسيا ولعب لصالح برشلونة.

إصابة كافاني قد تبعده عن مواجهة مانشستر يونايتد ذهابًا وإيابًا

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة نجح في التعاقد مع اللاعب لينضم إلى أكاديمية اللاماسيا بداية من الموسم المقبل بعد منافسة قوية مع فياريال.

وأشارت إلى أنّ برشلونة فاز في السابق ونجح في تأمين الصفقة وسوف يتم الإعلان الرسمي في أقرب وقت.

ويلعب شادي في مركز قلب الدفاع بقدمه اليسرى كما حقق بطولة أمم أفريقيا تحت 15 عامًا بعد فوز المغرب على نيجيريا 3-1.

برشلونة يواجه أتلتيك بلباو مساء اليوم، الأحد، بحثًا عن الفوز للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.

إغلاق