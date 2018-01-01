برشلونة يوقع عقوبة تأديبية على ديمبيلي بسبب التأخير

100 ألف يورو عقوبة ديمبيلي بسبب تأخره المتكرر عن التدريبات

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

وقع نادي برشلونة غرامة مادية قدرت بحوالي 100 ألف يورو على النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، وذلك بعد تكرار تأخيره عن التدريبات أكثرمن مرة خلال الموسم الحالي بدون مبرر. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وكان عثمان ديمبيلي قد تأخر عن موعد التدريبات الأخيرة لبرشلونة، والخاصة بمباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبيرز ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وبما أنها لم تكن المرة الأولى التي يتأخر فيها ديمبيلي، غضب المدرب إرنستو فالفيردي من ذلم، مما جعله يستبعد الشاب الفرنسي من التدرب رفقة المجموعة، وتكليفه بالتدريب منفردًا.

هذا عن تدريبات الأحد، أما تدريبات الإثنين فقد وصل لها ديمبيلي مبكرًا عن الموعد، حيث وصل قبل ساعة من الموعد المقرر لبدء التدريبات، وقضى لحظات شاقة إضافية مما استدعى سخرية زملائه التي قابلها ديمبيلي بالضحكات ولم يعلق.

يذكر أن عثمان ديمبيلي كان قد ارتبط بمفاوضات مع آرسنال الإنجليزي، وعلى ذلك خرجت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية رجحت بأن ديمبيلي أصبح قريبًا من الانضمام إلى صفوف آرسنال هذا الشتاء.