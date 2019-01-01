ميسي ينافس كريستيانو رونالدو على جائزة جديدة

ما هي الجائزة الجديدة التي يتنافس عليها ميسي ورونالدو

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يتنافس ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على جائزة القدم الذهبية لعام 2019.

جائزة القدم الذهبية تمنح لأفضل اللاعبين عن مجمل مشوارهم الكروي شرط تخطي سن 28 عامًا ولا تُمنح سوى مرة واحدة فقط.

وأعلنت "جولدن فوت" القائمة النهائية للمرشحين والتي شملت 10 أسماء وهم:

ليونيل ميسي - كريستيانو رونالدو - واين روني - روبرت ليفاندوفسكي - جيرارد بيكيه - تياجو سيلفا - سيرجيو أجويرو - جورجيو كيليني - سيرخيو راموس - لوكا مودريتش.

وسوف يُقام حفل التتويج بالجائزة يوم 11 و12 نوفمبر المقبل في إمارة موناكو الفرنسية.

جدير بالذكر أنّ هذه الجائزة تُمنح منذ 2003 وحققها عدد من الأساطير أبرزهم ديدييه دروجبا وجيانلوجي بوفون وإيكر كاسياس ورونالدو البرازيلي.

ويمكن التصويت للمرشح للفوز بالجائزة من هنا.

وكان رونالدو وميسي يتنافسان على جائزة الأفضل في أوروبا كما يتواجدا في القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم.