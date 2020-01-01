برشلونة يختار بين يوفنتوس وباريس لتدعيم يسار دفاعه

برشلونة يعمل من أجل ميركاتو الصيف

أفادت تقارير بتحرك برشلونة لتدعيم يسار دفاعه، ومفاضلته بين خيارين لضم ظهير أيسر بجوار الحالي جوردي ألبا، في ظل عدم الاقتناع بجونيور فيربو.

فيربو انضم الصيف الماضي من صفوف ريال بيتيس، ولكن حتى في ظل إصابة ألبا فشل في إثبات نفسه وانتزاع مركزاً أساسياً في تشكيل البلوجرانا.

وكشفت "سبورت" أن النادي الكتالوني حدد خوان بيرنات، لاعب باريس سان جيرمان، كحل أمثل لدعم الجبهة اليسرى، ولكن سيكون عليه التفاوض مع ناديه.

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وينتهي عقد بيرنات في بي إس جي بحلول 2021، ومصيره مرتبط بتعاقد النادي مع أليكس تيليس من بورتو، مما سيفسح المجال لرحيله، بحسب الصحيفة.

نقطة أخرى يعول عليها برشلونة لإنجاح مفاوضاته مع الظهير الأيسر الإسباني هي صداقته الوطيدة مع مواطنه ولاعب برشلونة جوردي ألبا، وذلك بحسب التقرير.

الحل الآخر المتاح أمام النادي هو ماتيا دي تشيليو، والذي قالت "موندو" إن ناديه يوفنتوس قام بعرضه على البلوجرانا في الأيام الماضية.

الدولي الإيطالي ارتبط في الماضي بالانتقال لإسبانيا وقتما كان لاعباً في صفوف ميلان، كما كان على وشك الارتحال إلى بي إس جي بالتبادل مع ليفين كورزاوا الشتاء الفائت.

ويدور الحديث بشكل رئيسي فيما يخص برشلونة حول إعادة نيمار من جديد، وضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر.