ميليتو: أحب رونالدو لكن ميسي من كوكب آخر

تحدث أيضاً عن ذكرياته مع نهائي الأبطال لموسم 2009/2010

كشف دييجو ميليتو نجم نادي إنتر السابق، عن رأيه في المقارنة بين المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ونظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ميليتو استرجع ذكرياته مع كرة القدم، في حوار أجراه مع شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية، حيث تحدث عن العديد من الجوانب الهامة بمسيرته.

وقال عن هذه المقارنة:"ميسي من كوكب آخر، لكني أحب رونالدو لأن لديه الكثير من كل شيء سواء المراوغة أو السرعة أو القوة في الالتحامات".

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وأضاف:"الدوري الإيطالي؟ الصعب إجراء أي مقارنة فهناك العديد من المهاجمين الذين أحبهم مثل إيموبيلي ولوكاكو ولاوتارو ولكل منهم صفاته التي تميزه".

وأما عن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ:"جوزيه مورينيو كان قائدنا وأعطانا الكثير من الهدوء، توترنا بسبب الوصول لهذه المرحلة بعد سنوات عديدة لأن الأمر كان يعني الكثير لنا، ولكنه نصحنا بالاستمتاع وفعل ما نعرفه".

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وعن جنوى:"دائماً سيظل في قلبي، لأنه الفريق الذي استقبلني للمرة الأولى في أوروبا، ولا توجد أفضل لحظة معهم أفضل من الأهداف الأربعة في ديربي 2008/2009".

وفي نهاية حديثه أعرب الأرجنتيني عن أسفه الشديد لما يحدث حالياً في إيطاليا بفيروس كورونا، متمنياً عبور هذه الأزمة الشديدة في أقرب وقت ممكن.