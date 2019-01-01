برشلونة، يوفنتوس وأكثر ألقاب الأندية غرابةً في لعبة كرة القدم

قد يكون من السهل نسيان أصول أسماء الأندية بسبب قراءة ألقابها بصورة أكبر وشبه مستمرة، ويأخذكم جول لإلقاء نظرة على أكثرها شهرةً وإثارة في الوقت الحالي

يملك كل فريق في العالم لقباً واحداً خاصاً به على الأقل، من مانشستر يونايتد إلى برشلونة وحتى فريقك المحلي لابد وأن تكون هناك بعض الاختزالات العاطفية التي تعبر عن هذا أو ذاك الفريق، وبوجه عام تميل إلى أن تكون إما بسيطة أو خيالية، على سبيل المثال يرتدي ليفربول اللون الأحمر فيتم وصفه بالحُمر، وتشيلسي الزي الأزرق فيُطلق عليه لقب "البلوز"، هناك بعض الأندية التي ألقابها هي اختصارات اسمائها مثل روفرز، واندرز، سيتي أو تاون.

بعيداً عن هذا التكرار الباهت، بعض الأندية لها ألقاب غريبة والتي لها أسبابها وقصصها المعروفة، أغلب الأندية تختار ألقابها التي تعبر عن إرادتها والتي تحمل في طياتها معنى فريد من نوعه أو تشير إلى صورة ما مبهجة، ولكن في المقابل هناك بعض الأوصاف المهينة والتي يطلقها جمهور المنافس، لأن العداوة بينهما تقتضي الافتراء عليهم.

في هذا التقرير سيكشف لكم جول عن أفضل وأكثر ألقاب الأندية غرابةً في العالم.

أغرب ألقاب الأندية

قد يكون برشلونة واحداً من أعظم الأندية في عالم كرة القدم ولكن لقبهم ليس الأجمل أو ما شابه، وهو كوليز والذي يعني في اللغة العربية "مؤخرة" ويعود سبب التسمية إلى اكتظاظ الجمهور فوق جدران ملعب calle de la industria في بداية القرن العشرين بسبب صغر الملعب، مما كان يسمح لكل المارين أمام الملعب مشاهدة مجموعة من المؤخرات فقط لا غير، لذلك أطلق سكان برشلونة هذا اللقب على جمهور البلوجرانا.

On this day, on March 14th, 1909, @FCBarcelona opened up the doors to its very first stadium: "Camp de la Industria", better known as "La Escopidora".



The name “Culés”, originated from this stadium, bc of fans’ butts sticking out of the wall where they sat to watch the games. pic.twitter.com/Qq8UavCvWI — Eugenia Károlyi (@EuKarolyi) March 14, 2018

يعد الدوري الإسباني هو أيضاً موطن لوس كوجونيروس أو ما يعرف بصانعي المراتب وهو لقب نادي العاصمة أتلتيكو مدريد ويعود السبب في هذا الأسم هو السنوات التي أعقبت الحرب الأهلية الإسبانية، عندما كانت المراتب مغطاه بشكل تقليدي بالأحمر والأبيض، كما يشار إلى فريق فياريال بالغواصات الصفراء وهو اسم مستعار يعود إلى أواخر الستينات عندما أطلقت مجموعة تسمى لوس موستانج نسخة غلاف من أغنية البيتلز الشهيرة والتي كانت تتمتع بشعبية كبيرة في إسبانيا أنذاك وارتبط الاسم بفريق فياريال لانه كان يرتدي اللون الأصفر.

في الدوري الإيطالي يُطلق على فريق كييفو فيرونا لقب "الحمير الطائرة" ويعود سبب هذه التسمية إلى اللافتة التي رفعها جمهور خصم الديربي هيلاس فيرونا في عام 1990 والتي كُتب فيها: عندما تطير الحمير سوف نواجهكم في مباراة ديربي بالدرجة الأولى من الدوري الإيطالي، في سخرية واضحة منهم على تواجد المنافس في درجات أدنى، قبل أن يعود كييفو للأضواء في 2001 ويتم وصفه بالحمير الطائرة منذ ذك الحين.

يعد لقب السيدة العجوز الخاص بيوفنتوس أحد أكثر الاسماء تناقضاً لأن كلمة يوفنتوس تعني "شباب" باللغة اللاتينية ولكن هناك العديد من الاختلافات بخصوص الجزء الثاني من الاسم في ما يتعلق بالأنثى فهناك أوصاف أخرى شائعة مثل صديقة إيطاليا أو سيدة وهو الأكثر شهرة

يعود لقب الفريق الفرنسي نيم أولمبيك إلى الحقبة الرومانية حيث يتخذ تاريخ المدينة كإلهام له ويُطلق عليهم "التماسيح" وهو اسم يرجع إلى شعار النبالة في المدينة وهي في حد ذاتها تحية للقطع النقدية الرومانية القديمة والتي تصور تمساحاً مقيداً بشجرة نخيل، بدلاً من اقتراح ترويض سكان محليين للزواحف والتي كانت ترمز إلى الغزو الروماني لمصر.

في انجلترا هناك العديد من الألقاب الغير عادية لنادي كرة القدم ولكن أفضلها على الإطلاق ليس مرتبطاً بإحدى أندية الدرجة الأولى الممتازة ولكن بفريق هارتلبول يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزية والذي يُطلق عليه القرود، ويعود سبب هذه الكنية بحسب الموقع الرسمي إلى فترة حروب نابليون عندما تم العثور على قرد ليكون الناجي الوحيد من حطام سفينة فرنسية قبالة سواحل هارتلبول.

كان هذا الحيوان يرتدي زياً عسكرياً -كنوع من التسلية للبحارة- وعندما شاهده أحد الصيادين المحليين شك أن هذا القرد هو جاسوس فرنسي، وماذا يفعل المرء بجاسوس فرنسي غير ذكي؟ لقد تمت محاكمته وانتهت القصة بشنق هذا القرد التعيس، وتدعى تميمة هارتلبول "هانجوس" وفي عام 2002 لعب دوراً هاماً في فوز ستيوارت دورموند برئاسة بلدية هارتلبول وربما هذا هو أكثر الأجزاء المميزة في القصة.

كما هو معروف يُطلق على مانشستر يونايتد لقب الشياطين الحُمر ويعد تميمة الفريق الذي يطلق عليه "فريد الأحمر" هو شخصية ترمز لشيطان صفيق، قد يكون مانشستر يونايتد هو أحد اكبر الأندية في العالم ولكن هذا اللقب مقتبس من فريق الرجبي والذي يُدعى "سالفورد ريد ديفلز".

أما فريق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني وهو فريق لونيل ميسي، دييجو مارادونا ومارسيلو بيلسا يُشار إليه بلقب غير صحي على الإطلاق وهو " لا ليبرا" والتي تُعني الجذام، ولكنه ليس له علاقة بإصابة اللاعبين بمرض الجذام ولكن إلى لعب مباراة خيرية من أجل دعم المصابين بمرض الجذام في العشرينات.

يُعرف فريق ديبورتيفو جوادالاخارا بلقب الشيفاز والاسم الكامل هو شيفاز ريياداس والذي يُعني "ماعز مُخطط" وتعود صياغته إلى عام 1948 وكان في الأصل مهيناً في طبيعته لأنه كان يصف اللاعبين بالماعز لأنهم يقفزون بطريقة تشبههم، ولكن النادي احتضن اللقب منذ ذلك الحين.

يُطلق على الفريق الأيرلندي "بوهيمان" لقب بوهيميين بسبب صعوبة إيجاد الفريق لمكان يلعب فيه مبارياته ولقبهم هو الغجر ووفقاً للموقع الرسمي فأن هذا الوصف هو اعتراف بروحهم البوهيمية والتي رأوها تلعب في العديد من الأماكن حول دبلن حتى استقروا في داليماونت بارك.

اكتسبوا بعض الأندية واللاعبين سمعتهم من عدم نزاهتهم ولكن هذا منافي تماماً لفريق آير يونايتد الأسكتلندي والذي يطلق عليهم لقب " الرجال النزهاء" وهو مستوحى من اسم أدبي وهي قصيدة روبيرت بيرنز والتي تُدعى Tam o'Shanter.

هناك لقب آخر لفريق الهواة "هيدنجلي إيه إف سي" والذي يُعرف باسم "بوفينز" وهو مصطلح يستخدم لوصف العلماء والمهندسين، وتم استخدامه بسبب اقتراب هذا النادي من جامعة ليدز.