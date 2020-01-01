برشلونة يوضح موقف التعاقد مع بديل ديمبيلي

تعرف على تصريحات أمور حول التعاقد مع بديل ديمبيلي

نفى جويليرمو أمور، رئيس العلاقات العامة في برشلونة، الحصول على الضوء الأخضر من الاتحاد الإسباني لكرة القدم للتعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة.

برشلونة يرغب في التعاقد مع مهاجم مستغلًا إصابة عثمان ديمبيلي وغيابه لمدة تتجاوز الستة أشهر.

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وقال أمور في تصريحات صحفية: "حتى الآن، لا يحق لبرشلونة جلب أي صفقة لتعويض إصابة ديمبيلي".

وتابع: "إنّه انتصار هام على منافس قوي، خيتافي لعب بصورة جيدة وبدأوا المباراة بشكل جيد وعانينا من الضغط قبل أن نتمكن من تسجيل الهدفين. في الشوط الثاني كان لنا العديد من الفرص ولكن لم نستفد بها".

وحول إصابة جوردي ألبا، علّق: "علينا الانتظار حتى يخضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، أتمنى عودته بأسرع وقت ونرغب في الاستمرار على النهج ذاته والفوز ضد إيبار".

واختتم: "علينا الآن تكرار النتائج الإيجابية في المواجهات المقبلة، صحيح اللاعبون يفضلون اللعب باستمرار بدلًا من الغياب لفترة طويلة دون خوض أي لقاء ولكنها فرصة جيدة لتصحيح الأوضاع لأن إيبار سيأتي لأجل التسبب في المشاكل".

جدير بالذكر أنّ إيبار لم يخض مواجهة الأسبوع الحالي ضد ريال سوسيداد بسبب حرائق في مكب النفايات.