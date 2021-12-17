برشلونة يوجه الشكر لميسي الجديد ويُنهي خدماته في يناير!

يبدو أن أول الراحلين عن برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل قد تحدد بالفعل، حيث تشير الصحف الإسبانية إلى أن البرسا قرر قطع إعارة يوسف دمير وإعادته لناديه الأصلي رابيد فيينا.

وكان دمير المُلقب بميسي النمسا قد وصل إلى برشلونة في الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع بند أحقية الشراء في الصيف المقبل نظير 10 ملايين يورو.

وفي حال أن وصل دمير إلى عدد معين من المشاركات مع الفريق الأول لبرشلونة (وهو قريب جدًا منه) ينبغي على الكتلان فورًا تفعيل البند وعدم الانتظار حتى الصيف.

لماذا قرر برشلونة الاستغناء عن دمير؟

صحيفة "سبورت" أكدت على أن دمير لم يفلح في إقناع تشافي هيرنانديز بقدراته وأنه يستحق تكبد عناء دفع 10 ملايين يورو في ظل أزمة برشلونة الاقتصادية الحالية.

لذلك فالخيار الأفضل لبرشلونة هو توفير النفقات والاستغناء عن صاحب الـ18 عامًا، لا سيما وأن النادي بحاجة إلى صفقات تبدو أكثر أهمية في يناير المقبل.

وبشكل عام، لا يتوقف أن يعود دمير إلى النمسا، بل على الأرجح سيرحل إلى الدوري الألماني وسط اهتمام من بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن بالتوقيع معه.

ماذا قدم دمير مع برشلونة؟

كانت الخطة الموضوعة لدمير هي مشاركته بصورة أساسية مع رديف برشلونة، بيد أن المدرب الأسبق للفريق الأول، رونالد كومان قرر ضمه لكتيبته.

شارك الدولي النمساوي في أول سبع مباريات مع كومان ثم ابتعد عن الصورة، وبعد إقالة الهولندي وقدوم تشافي هيرنانديز، لم يفلح في الاختبارات التي وضعه بها المدرب الكتالوني.

مع تشافي، لعب دمير فقط 3 مباريات وكان أقل من المواهب الأخرى التي قدمها مدرب السد القطري السابق لبرشلونة بالفترة الأخيرة.

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