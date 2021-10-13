برشلونة يواصل عملية حماية جواهره.. مينديش يصل للتفاوض على تجديد فاتي

يرغب جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني في استمرار عملية تجديد عقود جواهر الفريق في أقرب وقت ممكن، لذلك يعمل على قدم وساق من أجل تمديد عقود بيدري وأنسو فاتي وجافي، من بين لاعبين آخرين.

الأكثر تقدمًا في الوقت الحالي هو بيدري، الذي من المنتظر تأكيد تمديد عقده خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل الجمعية العمومية يوم الأحد.

اللاعب الذي يلي بيدري قد يكون أنسو فاتي، حيث بدأ برشلونة منذ عدة أشهر اتصالات لتحسين عقد فاتي وتمديده، خاصة وأن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2022.

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن وكيل أعمال أنسو فاتي، البرتغالي جورج مينديش متواجد بالفعل الآن في برشلونة للتفاوض على تجديد العقد.

ورغم أن برشلونة يمتلك خيارًا أحاديًا مثيرًا للجدل لتمديد عقد فاتي موسمين آخرين، إلا أن الإدارة لا ترغب في استغلاله، وترغب في التوقيع على عقد جديد، لإثبات وزن فاتي في الفريق، وفي غرفة خلع الملابس.

فاتي، قام منذ فترة بتغيير الوكالة التي تدير أعماله، ليضع نفسه بين أيدي جورج مينديش، وتتوافق رؤية الثنائي على الاستمرار في "كامب نو"، وبالتالي هناك تفاؤل في مكاتب برشلونة بشأن استمرار فاتي.

فاتي، والذي تنحدر أصوله من غينيا بيساو، هو أحد أهم لاعبي برشلونة في الوقت الحالي، وأحد الرموز التي تعول عليها إدارة النادي بعد رحيل ليونيل ميسي.

وظهر فاتي للمرة الأولى في الفريق الأول لبرشلونة في موسم 2019-2020 تحت قيادة إرنستو فالفيردي، ومنذ ذلك الحين لم يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية سواء مع النادي أو منتخب إسبانيا.

ويثق برشلونة تمامًا في قدرته على الإعلان عن استمرارية أنسو فاتي قريبًا، ومع تواجد وكيله بالفعل في كتالونيا، واستعداد الطرفين للتوصل إلى اتفاق، فإن الحسم يبدو أقرب من أي وقتٍ مضى.

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