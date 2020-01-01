برشلونة يواصل التفاوض للقيام بصفقتين في يناير

النادي الكتالوني يرفض الاستسلام

يرفض نادي برشلونة الإسباني، الاستسلام في محاولاته، من أجل تعزيز صفوف الفريق، لمساعدة المدرب رونالد كومان للمنافسة على البطولات هذا الموسم.

برشلونة كان يحاول التعاقد مع لاعب قلب دفاع، وآخر في مركز المهاجم الصريح، لكنه لم يتمكن من القيام بذلك في فترة الانتقالات الصيفية.

إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي كان الهدف الأول لكومان، وكذلك ممفيس ديباي لاعب ليون كتعزيز لخط الهجوم.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة سيعود لكل منهما مرة أخرى في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير.

وأوضحت أن الثنائي لا يزال في جدول أعمال النادي الكتالوني، خاصة وأن الميركاتو الشتوي يبدأ في غضون 86 يوماً.

ومن المقرر أن يستأنف النادي مفاوضاته مع الثنائي، وإقناعهما بعدم التجديد، حيث يدخل كل منهما العام الأخير في عقده مع ناديه الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد ينتظر في صفقة جارسيا، بالحصول على توقيع اللاعب وضمه بالمجان في يونيو 2021.

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وأما ديباي فالأمر يختلف، حيث يريد كومان التعاقد مع مهاجم صريح في أقرب فرصة ممكنة، لذلك سيحاول ضمه بمقابل مادي مُخفض.

جدير بالذكر أن برشلونة تعاقد مع لاعبين فقط في سوق الانتقالات الأخير، بضم سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام وميراليم بيانيتش في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو.