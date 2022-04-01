برشلونة يواجه دينامو كييف الأوكراني "من أجل السلام"

بعد إبداء الدعم الكامل لأوكرانيا بعد الأزمة مع روسيا، عن طريق دعم اللاجئين الأوكران في أكثر من مناسبة، لا يزال برشلونة مهتمًا بتقديم أعلى مستويات الدعم للشعب الأوكراني.



في هذا الإطار، أعلن نادي دينامو كييف الأوكراني خوض برشلونة مباراة معه من أجل السلام، تاريخ هذه المباراة لم يعلن بعد، ولكن من المرجح أن يجري بين أبريل ويونيو 2022.



من أجل السلام

دينامو كييف أعلن عن تلك المباراة ضمن سلسلة من المباريات الودية ضد مجموعة من أفضل أندية أوروبا، فإلى جانب برشلونة، سيواجه دينامو كييف وديًا كلًا من بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وآي سي ميلان وأياكس وسبورتنج لشبونة وبازل وستيوا بوخارست وليجيا وارسو.



بيان دينامو كييف جاء كالتالي: "كل هذه المباريات ستكون تحت شعار (مباراة للسلام.. دعونا نوقف الحرب) متحدون من أجل السلام".



حتى يعرف العالم

هدف تلك المباريات يتمثل في تعريف المجتمع الدولي بمأساة الأزمة الجارية في أوكرانيا ورفع مستوى الدعم للشعب الأوكراني الذي يعاني من تبعات الأزمة إلى الآن.

دينامو كييف على حد تعبيره "يريد أن يبرهن للعالم أن الشعب الأوكراني يريد السلام والحرية عن طريق الدفاع عن استقلالية أراضيه واتحاده ضد السلوك الروسي".

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