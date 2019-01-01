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برشلونة ينفي توقيع جريزمان في مارس

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GETTY IMAGES
هل وقّع جريزمان العقود مع برشلونة في مارس؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نفى نادي برشلونة الإسباني التقارير المتداولة بشأن توقيع أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، لعقد انضمامه للبلوجرانا منذ مارس الماضي.

كادينا سير أكدت أنّ برشلونة تفاوض مع جريزمان في نوفمبر الماضي ووقع معه على عقود انضمامه في مارس مما يهدد الفريق الكتالوني بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة لم يتفاوض مع اللاعب أو يوقع أي عقد معه حتى الآن.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني لن يتحرك نحو جريزمان سوى بعد الأول من يوليو وحينما يتراجع الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط.

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وأكدت الصحيفة أنّ اهتمام البلوجرانا بجلب جريزمان لا يزال قائمًا وسوف يحصل اللاعب على راتب يصل إلى 18 مليون يورو سنويًا على أن يزيد إلى 26 مليون يورو في موسمه الثالث.

وكان جمهور "كامب نو" قد أطلق صيحات استهجان ضد جريزمان في آخر زيارة له مع أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل الماضي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

 

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