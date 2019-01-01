برشلونة ينفي توقيع جريزمان في مارس

هل وقّع جريزمان العقود مع برشلونة في مارس؟

نفى نادي برشلونة الإسباني التقارير المتداولة بشأن توقيع أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، لعقد انضمامه للبلوجرانا منذ مارس الماضي.

كادينا سير أكدت أنّ برشلونة تفاوض مع جريزمان في نوفمبر الماضي ووقع معه على عقود انضمامه في مارس مما يهدد الفريق الكتالوني بعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة لم يتفاوض مع اللاعب أو يوقع أي عقد معه حتى الآن.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني لن يتحرك نحو جريزمان سوى بعد الأول من يوليو وحينما يتراجع الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون فقط.

حسنًا.. وصلنا إلى نهاية الطريق 🙌



⭕️ توتنهام 🆚 ليفربول

📍 مدريد

🏟️ ملعب واندا ميتروبوليتانو

🏆 نهائي دوري أبطال أوروبا

⏱️ 22.00 (بتوقيت مكة المكرمة)



بطل جديد سيحمل ذات الأذنين بعد سيطرة ريال مدريد على اللقب 3 سنوات.. فمن سيكون؟ 🔥 pic.twitter.com/OI9jub8VDw — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وأكدت الصحيفة أنّ اهتمام البلوجرانا بجلب جريزمان لا يزال قائمًا وسوف يحصل اللاعب على راتب يصل إلى 18 مليون يورو سنويًا على أن يزيد إلى 26 مليون يورو في موسمه الثالث.

وكان جمهور "كامب نو" قد أطلق صيحات استهجان ضد جريزمان في آخر زيارة له مع أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل الماضي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.