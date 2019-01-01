برشلونة ينفي الدعوة لاجتماع عاجل لبحث إقالة فالفيردي

إدارة برشلونة لن تجتمع يوم الثلاثاء عكس التقارير المنتشرة

نفى نادي برشلونة الإسباني الدعوة لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لبحث أزمات الفريق واحتمالية إقالة بيب سيجورا من منصب المدير الرياضي وكذلك المدرب إيرنستو فالفيردي.

برشلونة خسر كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة من فالنسيا بهدفين لهدف.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ بارتوميو لم يدعو لاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لدراسة الموسم الجاري كما ذكرت التقارير الصحفية.

وأوضحت التقارير أنّ عددًا من أعضاء مجلس الإدارة يطالبون بإقالة المدير الرياضي بيب سيجورا وكذلك المدير الفني إيرنستو فالفيردي.

وذكرت أنّ بارتوميو يدافع عن سيجورا ولا يرغب في إقالته، إلا أنّ هناك حالة رفض كبيرة داخل النادي لما يقوم به المدير الرياضي في السنوات الماضية.

كما أكدت النقارير الصحفية أنّ الرئيس أرسل تحذيرًا لعدد من اللاعبين بإمكانية التخلي عنهم في الصيف بعد تراجع المستوى الواضح خلال الموسم.

جدير بالذكر أنّ بارتوميو خرج عقب الهزيمة من فالنسيا ليؤكد استمرار فالفيردي مدربًا للفريق.